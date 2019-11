GROSSETO – Altro fine settimana di grandi soddisfazioni per il settore giovanile biancorosso. La Juniores nazionale di mister Angeli pareggia per 0-0 il derby casalingo contro il Follonica Gavorrano, sfoderando una grandissima prestazione e sprecando un calcio di rigore che avrebbe assegnato i tre punti agli unionisti. Vincono gli Allievi regionali di mister Consonni, che sul campo del San Donato Tavarnelle portano via tre punti importanti vincendo per 2-1. Vittorie anche per le due formazioni dei Giovanissimi: quella di mister Pieri in casa contro l’Albinia e quella di mister Picardi contro la Giovanile Amiata sul campo di Santa Fiora.

Juniores nazionali: Us Grosseto-Follonica Gavorrano 0-0

Un punto per parte ma grande prestazione dei padroni di casa, che non riescono a sfruttare un rigore a favore con Chelini, ma che dimostrano carattere sfoggiando una prova sopra le righe. Grosseto che può recriminare per la sfortuna, visto il palo colpito da Bojinov dopo 2’, ma anche per gli errori sotto porta dei suoi giocatori. Nei minuti di recupero il Follonica Gavorrano sfiora il colpaccio con un contropiede pericoloso che non cambia però il risultato.

Allievi regionali: San Donato Tavarnelle-Us Grosseto 1-2

Importante vittoria dei ragazzi di mister Consonni che espugnano per la prima volta il difficile campo del San Donato. Inizia meglio il San Donato con un bel tiro di Florea respinto in angolo da Bocchi. Al 12′ prima risposta del Grosseto, azione manovrata e bel tiro di Valente dai 25 metri con palla che sfiora l’incrocio. Al 25′ rete annullata al Grosseto sul tiro di Columbu, respinto da Romano, Cerulli ribadisce in rete ma in fuorigioco. Alla mezz’ora vantaggio dei locali: tiro da fuori di Esposito e sulla respinta di Bocchi, Florea è il più rapido a ribadire in rete. Nella ripresa al 60′ grande occasione per Falconi, tiro preciso e bella parata di Romano. Al 70′ il Grosseto trova il meritato pareggio: calcio d’angolo di Filippi e deviazione vincente di Stefi. Il Grosseto ci crede e continua a spingere e al 82′ agguanta il vantaggio: azione meravigliosa di Bruni che arriva al tiro dopo una serpentina in area. Sulla respinta di Romano ancora Bruni in rovesciata rimette al centro per l’accorrente Stefi che non sbaglia. Domenica prossima impegno casalingo contro l’Oltrera.

Giovanissimi A: Us Grosseto-Albinia 3-0

Partita giocata bene da entrambe le formazioni che devono però fare i conti con le difficili condizioni del campo. Ci mettono 17 minuti i biancorossi a sbloccare il risultato: Bardi recupera palla nella trequarti e scocca un preciso pallonetto che s’insacca sotto la traversa. Al 25’ viene concesso un rigore all’Albinia: Laudicino però rovina la festa agli ospiti e para. Al 41’ arriva il raddoppio del Grosseto, ancora una volta a firma di Bardi, con una punizione sotto l’incrocio. Al 65’ ci pensa Passalacqua a chiudere i giochi sul 3-0 finale con un preciso colpo di testa, lanciando i Grifoncini da soli in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Giovanissimi B: Giovanile Amiata-Us Grosseto 0-9

Partenza a razzo degli ospiti che metto la partita in cassaforte già nel primo tempo grazie alla tripletta di Paolombo che porta in vantaggio il Grosseto al 4’, raddoppia al 10’ e segna la tripletta al 27’. Primo tempo che si chiude sul 5-0 per gli ospiti grazie anche alle reti di Graffietti e Fregoli. Nella ripresa ancora in gol il Grosseto con la doppietta di bomber Pimpinelli e con le reti di Nardi e Bojinov. Al di là dei gol si sono viste delle buonissime trame di gioco e voglia di far bene.

TABELLINI:

Juniores nazionali: Us Grosseto-Follonica Gavorrano 0-0

US GROSSETO: Mileo, Bellini, Chelini, Ottaviani, Fregoli, Sacchini, Riitano, Cerretti, Bojinov, Rosi, Pratesi. A disposizione: Coppola, Tropi, Lupo, Pineschi, Marraccini, Yldiran, Palmieri, Meacci, Guazzini All. Angeli. FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Avenoso, Molia, Cordovani, Curcio, Palmese, Righini, Barlettai, Costanzo, Pastore, Xhafa. A disposizione: Mazzi, Zanaboni, Carrella, Pacchini, Manollari, Rubegni. Mordini, Berti, Conti All. Biagetti.

Allievi regionali: San Donato Tavarnelle-Us Grosseto 1-2

SAN DONATO TAVARNELLE: Romano, Kamberay, Pomponi, Manetti, Borghi, Cellerini, Mantelli, Esposito, Florea, Hysenaj, Rinaldi. All. Vella.

US GROSSETO: Bocchi, Lucattini, Mema, Franceschini, Cerulli, De Michele, Salvadori, Falconi, Torti, Valente, Columbu. A disposizione: Comi, Cristinzio, Mascelloni, Filippi, Papini, Di Chiara, Bruni, Stefi, Cargiolli. All. Consonni.

RETI: 30′ Florea, 70′ Stefi, 82’ Stefi.

Giovanissimi A: Us Grosseto-Albinia 3-0

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Gamberi, Affabile, Veglianti, Solari, Tenci. A disposizione: Bianchi, Corti, Turbanti, Caoduro, Cerboni, Arrigucci, Presicci, Benetello. All. Pieri.

ALBINIA: Brunello, Terramoccia, Cinelli, Cavallaro, Pacchiarotti, Sabatini, Pennacchi, Vettori, Cret, Parnisari, Belletti. A disposizione: Uccelletti, Bracci, Talenti, De Carolis, Cavallaro, Diani, Rosati. All. Pratesi.

RETI: 17’ e 41’ Bardi, 65’ Passalacqua.

Giovanissimi B: Giovanile Amiata-Us Grosseto 0-9

GIOVANILE AMIATA: Corridori, Mazzolai, Pecci, Bindi, Shakiri, Verdi, Marchini, Moroni, Arsenoaia, Falasca, Celik. A disposizione: Ibraimi, Giovannelli. All. Bindi.

US GROSSETO: Conti, Busetta, Picci, Giulianini, Manganelli, Sabatini, Fommei, Nardi, Graffietti, Fregoli, Palombo. A disposizione: Frediani, Dani, Steri, Generali, Bojinov, Pimpinelli. All. Picardi.

RETI: 4’, 10’ e 27’ Palombo, 22’ Graffietti, 25’ Fregoli, 10’ st e 20’ st Pimpinelli, 32’ st Nardi, 27’ st Bojinov.