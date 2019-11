Tempo di bilanci per la Pro loco: obiettivi raggiunti e nuove proposte all’assemblea dei soci

MARINA DI GROSSETO – La Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare si riunisce in assemblea dei soci ‪martedì 12 novembre‬ alle 21 a Marina di Grosseto, nel piccolo Auditorium San Rocco in via Granducato di Toscana.

Sarà l’occasione, oltre a svolgere i necessari adempimenti istituzionali e procedere all’approvazione del rendiconto provvisorio, per fare una panoramica di quello che l’associazione è riuscita a realizzare non solo nel 2019 ma, essendo il consiglio a fine mandato, nel corso degli ultimi tre anni. All’ordine del giorno, infatti, anche l’organizzazione delle elezioni per il rinnovo del consiglio, che dovrebbero tenersi a febbraio 2020.

«Sarà una prima occasione per ringraziare chi ha contribuito a dare una nuova impronta all’associazione – spiegano dalla Pro loco guidata da Maurizio Biancotti -. La svolta per l’impegno culturale e sociale della Pro loco è stata evidente, ed i soci dovranno indicare come proseguire il cammino intrapreso e migliorarlo ulteriormente. Il Festival del folklore, la Festa della befana, le iniziative di volontariato ambientale, i corsi per l’uso dei defibrillatori, le dimostrazioni delle manovre salvavita pediatriche, il Gruppo Pineta con l’Accademia dei Georgofili, il teatro in spiaggia, musica in sala e molto altro che l’associazione è riuscita a realizzare grazie al sostegno dei soci, delle aziende e degli uffici comunali. Tra le iniziative in corso, ringraziamo Carla Baldini per la splendida serata di mercoledì scorso dedicata al “Progetto Pediatria”, durante la quale è stato possibile acquistare il calendario “Orfeo 2020″, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di materiali per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto. Seguiranno altre iniziative di serate dedicate al progetto che comunicheremo quanto prima”.

Per contribuire al “Progetto Pediatria”, è possibile acquistare il calendario “Orfeo 2020″ nei seguenti punti vendita:

GROSSETO: “L’arte Intorno” via Sauro n. 43, Libreria Palomar in piazza Dante Alighieri n. 18, “NATURASI” in via Monterosa n. 94/96, Tabaccheria Marcelli in via Grieg n. 2, Palestra “Energia Vitale” in via Legnano n. 12;

MARINA DI GROSSETO: Tabaccheria “Fumo e Profumo” in piazza della Chiesa, Tabaccheria Rossi in via Grossetana n. 20/a, Farmacia Zuccheri in via XXIV Maggio n. 72, Caffè dei briganti in via Marradi n. 47.