Social network, lingua inglese e tedesca: ecco i corsi di formazione gratuiti dell’Ente bilaterale turismo

GROSSETO – Il Centro servizio Grossetodell’Ente bilaterale del turismo toscano (Ebtt) comunica che sono in partenza i seguenti corsi di formazione: essere social (facebook e istagram); corso di lingua tedesca per il turismo (A2); corso di lingua inglese per una prima accoglienza nel turismo.

I corsi sono gratuiti e riservati ai dipendenti (anche stagionali) e titolari delle strutture turistico ricettive della Provincia di Grosseto in regola con i versamenti dell’Ebtt. I corsi sono a numero chiuso. Dove non è previsto un test di selezione iniziale, in caso di troppe adesioni, verrà tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. Si precisa che il programma dei corsi, il calendario, la sede e gli orari sono inseriti nel sito www.ebtt.it (sezione corsi di formazione). All’interno dello stesso sito è possibile inscriversi.

Per ulteriori informazione rivolgersi al Centro servizio Grosseto dell’Ente bilaterale turismo toscano, via Monte Cengio 13, 58100 Grosseto, tel/fax 0564416375, e-mail grosseto@ebtt.it (chiedere di Francesca Tommasini).