Sempre più vincenti gli Esordienti del Follonica Gavorrano, Pulcini in crescita

FOLLONICA – Tanti bei risultati dal settore giovanile e dalla scuola calcio del Follonica Gavorrano. Gli Esordienti 2007 A del Follonica Gavorrano hanno vinto due tempi sul campo di Valpiana, contro il Massa Valpiana, 0-3, 3-2, 0-2. Su un campo allentato c’è stato un mix di ottime trame di gioco e sano agonismo. Ottima la prova di Godano, autore di cinque reti, e di Masini, vero uomo in più per la sua duttilità. Vinto anche la sfida degli shoot-out (45-24). La formazione: Vagnani, Poccetti, Cozzolino, Nesti, Colledan, Rotelli, Masini, Mancinelli, Ghirlandini, Godano, Lesaj, Comparini. Reti: nel p.t. Godano (2), Mancinelli; nel s.t. Godano, Mancinelli; nel 3° t. Godano (2).

Nel campionato Esordienti i 2008 A hanno vinto i tre tempi (0-1, 0-5, 2-3) sul campo dell’Invicta Sauro A a Grosseto. Sotto la pioggia i biancorossoblù hanno fatto vedere delle ottime cose. La formazione: Alessio Parenti, Leonardo Guarini, Alessandro Spadi, Niccolò Cascioli, Mattia Ginanneschi, Serse Rocchi, Filippo Franchellucci, Vincenzo Presta, Daniele Esposito, Gabriele Imperato, Filippo Mosca, Tomas Valdrighi. All. Massimo Vannetti. Reti: nel p.t. Rocchi; nel s.t. Ginanneschi (3), Esposito (2); nel 3° t. Imperato, Ginanneschi, Esposito.

Con quattro reti di Nardo vittoria anche per la squadra Esordienti 2008 C di Gaetano Barbera in trasferta con l’InvictaSauro C (0-2, 2-0, 0-2 i parziali). Ottimo comportamento del Follonica Gavorrano che è in crescita. La formazione: Ivan Franchi, Giulio Pimpinelli, Marco Tonelli, Kevin Lesaj, Emilio Prisco, Alfredo De Angelis, Gabriele Nardo, Matteo Riva, Lorenzo Grosso, Stella Guelfi, Matteo Mucci. All. Gaetano Barbera. Reti: nel p.t. Nardo (2), nel 3° tempo Nardo (2).

I Pulcini 2009 del Follonica Gavorrano pareggiano a Grosseto con l’InvictaSauro (1-0, 0-1, 0-0) con notevoli progressi sotto il piano del gioco. Partita eccezionale dal punto di vista caratteriale. La formazione: Malia, Biondi, Toninelli, Minichini, Gabbiani, Mulinacci, Haxini, Ferrante, Da Frassini, Ferraro, Masini.

Bei miglioramenti per i Pulcini 2010 A che hanno raccolto un pareggio, il primo della stagione, sul campo del Cristo contro il Marina (0-1, 2-0, 0-0). I ragazzi di Angelo Fioravanti hanno fornito una buona prova, nessuno escluso, mostrando di essere in crescita. La formazione: Francesco Papini, Cesare Cellini, Gioele Del Rio, Rocco Fiorini, Matteo Franchi, Mirko Palmieri, Tommaso Pitteri, Gabriele Presta, Dario Radi, Francesco Raiano.

Colpo degli Allievi provinciali 2003 del Follonica Gavorrano che sbancano il “Combi” di Albinia con un primo tempo di grande qualità. In vantaggio dopo appena tre minuti, i ragazzi di Cacitti hanno raddoppiato al 20’ e sono riusciti a rispondere bene alla doppietta di Fusini con le reti di D’Argenzio e Capitani che hanno di fatto chiuso il match nella ripresa; ottimo controllo per un successo che fa classifica e soprattutto morale.

Discreta partita anche per i Giovanissimi provinciali che hanno superato il Marina Calcio. Chiusa sul 2-0 la prima frazione i ragazzi hanno sbagliato tanti gol, per la voglia di strafare e sono stati puniti da una punizione di Carotenuto, che ha dato vigore agli ospiti, che sono stati messi a tacere con il secondo gol personale di Vallone, autore di una bellissima partita. In campo quattro 2006 (a riposo come i 2004 per l’impraticabilità del terreno di gioco) che si sono ben comportati.



Allievi provinciali 2003, Albinia-Follonica Gavorrano 2-4

ALBINIA: Erpichini, Albertazzi (37’ st Stagnaro II), Bettiollo (14’ st Stagnaro), Giudice (1’ st D’Ovidio), Chiocca, Vaselli (1’ st Santi), Stagnaro, Antongini, Fusini, Generoso, Lamantia (26’ st Morini). A disposizione: Scopettoni, Lucignani, Capitani, Ulivieri. All. Luca Russo.

FOLLONICA GAVORRANO: Ioele, Caronia (14’ st Adami), Bicocchi, Centrella (28’ st Confortini), Capitani, Tozzini, Haxhini, Gesi (21’ st Catalin), Biagetti, D’Argenzio (21’ st Marchionni), Kahasa (35’ st Gentili). A disposizione: Boe, Toninelli, Venturi. All. Marco Cacitti.

MARCATORI: 3’ Biagetti (rigore), 22’ Gesi, 25’ Fusini, 33’ D’Argenzio, 34’ Capitani, 35’ Fusini.



Giovanissimi 2005, Follonica Gavorrano-Marina Calcio 3-1

FOLLONICA GAVORRANO: Leandri, Santi (30’ st M. Fiore), MIgnetti (7’ st Malia), Rodriguez, Vallone (28’ st Ruggero), Olivato, Foderi, D’Argenzio (11’ st Fratila), Cassi, Sacchelli (15’ st Asta), Felici (30’ st F.Fiore). A disposizione: Lorenzi, All. Ricca.

MARINA CALCIO: Niccoli, Nuzzo, Elarduny, Fossile, Tanzini, Fulda, De Caro, Carotenuto, Alfano, Piras (1’ st Costantino), Vecchieschi. A disposizione: Tozzi, Krusa, Canuti, Ori, Burows. All. Bigoni.

ARBITRO: Giacomo Lambardi di Piombino.

MARCATORI: 13’ Felici, 19’ Vallone, 18’ st Carotenuto, 24’ st Vallone.