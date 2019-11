Nuovi divieti di sosta per la pulizia delle strade: ecco le vie coinvolte

ARCIDOSSO – L’amministrazione comunale di Arcidosso, in collaborazione con il gestore dei rifiuti Sei Toscana, attiva un nuovo servizio di pulizia delle strade del paese. A partire da lunedì prossimo, 18 novembre, entreranno in vigore i divieti di sosta in alcune vie cittadine per consentire una pulizia più accurata e capillare della città. I divieti di sosta, indicati dalla delibera di giunta 140 dell’8 novembre scorso, interesseranno le seguenti vie: piazza Indipendenza ogni primo e terzo lunedì del mese dalle 6 alle 8; piazza Indipendenza, viale centrale e lato Farmacia (lato sinistro), Corso Toscana lato sinistro e via Ricasoli lato sinistro ogni secondo e quarto sabato del mese dalle 6 alle 8; piazza Indipendenza, viale centrale e lato Bar Fusion (lato destro), corso Toscana (lato destro), via Isidoro Maggi, via Ricasoli lato destro ogni primo e terzo sabato del mese dalle 6 alle 8; via David Lazzeretti (lato destro) ogni primo e terzo lunedì del mese dalle 6 alle 8; via David Lazzeretti (lato sinistro) ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle 6 alle 8; via Risorgimento (lato destro) ogni primo e terzo giovedì del mese dalle 6 alle 7.30; via Risorgimento (lato sinistro), via Olmi ogni secondo e quarto giovedì del mese dalle 6 alle 7.30.

In tutte le vie interessate dai divieti di sosta sono stati posizionati i cartelli indicanti giorni e orari in cui non sarà possibile parcheggiare le autovetture.

“Abbiamo deciso di attivare questo servizio – spiega Rachele Nanni, assessore all’Ambiente del comune di Arcidosso – per garantire una pulizia più capillare e accurata del nostro comune. I divieti di sosta alternati infatti consentiranno agli operatori di Sei Toscana di lavorare in modo più efficace, garantendo così una pulizia maggiore delle strade comunali. Chiedo a tutti i cittadini di fare attenzioni ai cartelli di divieto di sosta che sono già stati posizionati nelle strade interessate e di rispettare gli orari di sosta”.