Negozi in centro presi di mira dai ladri: anche quello della Incontrada

FOLLONICA – E’ stata una notte movimentata, la scorsa, nel centro della città in via Roma. Una lunga serie di tentativi di furto si è consumata nella zona pedonale dove hanno sede molti esercizi commerciali. Nel mirino dei ladri stanotte, almeno una decina tra attività commerciali e fondi vuoti, quasi tutti tentativi senza, però, riuscire a mettere a segno un colpo vero e proprio, ovvero di entrare nei negozi. Tra i negozi in cui i ladri non sono riusciti ad entrare anche quello dell’attrice Vanessa Incontrada.

Pare che l’unico bottino del raid notturno siano delle grandi scatole di confezioni di caffè sottratte alla tabaccheria all’inizio del corso. Per i commercianti un brutto risveglio all’apertura dei propri negozi stamattina, quando hanno trovato gli infissi forzati. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Follonica per i rilievi del caso e si spera naturalmente di risalire agli autori attraverso le telecamere di videosorveglianza.