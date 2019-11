Nasce l’area di sgambamento: al via i lavori. Sarà pronta tra qualche settimana

BAGNO DI GAVORRANO – Buone notizie per i proprietari degli amici a quattro zampe. Nel parco pubblico del paese nasce l’area di sgambamento per cani, un servizio atteso da tempo dai cittadini.

I lavori sono iniziati questa mattina da parte degli operai del Comune che in queste ore stanno recintando un’area di circa 200 metri quadri. L’area di sgambamento, per far divertire i cani e per farli correre tranquillamente, sarà accessibile al pubblico fra poche settimane.

In questa prima fase dei lavori l’area consisterà solo nella recinzione intorno, ma in un secondo momento, risorse comunali permettendo, sarà attrezzata anche con l’illuminazione e una fontanella, che fungerà da punto di abbeveramento sia per gli animali sia per i loro padroni.