Minuti finali determinanti, una vittoria e una sconfitta per le Under della Gea

GROSSETO – E’ stato un fine settimana positivo per le formazioni femminili della Gea Basketball. Le Under 14, allenate per l’occasione da Andrea Ciolfi, hanno superato (59-57) il B.F. Livorno, al termine di una partita ben giocata, che le biancorosse hanno fatto loro con un bel finale.

Sconfitta di misura invece per le Under 16, sul parquet del Basket Femminile Pontedera (53-49) al termine di una partita dai due volti. Le ragazze di Luca Faragli sono andate al riposo sotto di quattordici punti ma nel secondo tempo hanno messo in piedi una bella rimonta, che le ha portate con parziale di 14-6 a meno 8 e successivamente a meno quattro. Un vero peccato per gli errori e qualche distrazione nel primo tempo, ma comunque conta la voglia di riscossa che hanno mostrato nella ripresa.



Under 16, P.F. Pontedera-Gea Grosseto 53-49

B.F. PONTEDERA: Baldacci 6, Giovannetti 8, Caselli 6, Porretta, Mannucci 2, Polimeno, Martini 4, Carli 15, Doni 12, Posillipo. All. Del Pino.

GEA GROSSETO: Tanganelli 6, Di Stano 16, Panella 6, Guasti, Lambardi 12, Vinci 11, Saccardo, Tizzi. All. Faragli.

ARBITRO: Vincenti.

PARZIALI: 11-10, 33-19, 39-33.