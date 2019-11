La Maremma che eccelle: I butteri conquistano Fieracavalli

GROSSETO – L’Associazione Butteri della Maremma, presieduta da Umberto Pellegrini che il primo settembre ha partecipato alla Fiera di Ghirlanda a Massa Marittima, si è classificata al primo posto al Galà Italiano che si è svolto alla 121° edizione di Fieracavalli a Verona da mercoledì 6 a domenica 10 novembre.

I butteri, dopo aver vinto il carosello Anam ( Associazione Allevatori Maremanni), hanno avuto accesso al carosello italiano che vedeva in competizione le principali razze equine italiane ( in tutto otto). I giudici, registi internazionali dei galà equestri del Salone del Cavallo di Parigi e di quello spagnolo di Jerez, non hanno avuto dubbi e hanno premiato i butteri maremmani. Tra questi anche Giulio Paradisi, un buttero di Massa Marittima ( il primo a destra nella foto con il cappello). Alla rassegna veronese ha partecipato anche il tiro a quattro bovi di razza maremmana di Loriano Bagagli dell’azienda agricola Badia Vecchia di Castiglione della Pescaia.