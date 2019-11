Italiani Junior, Gabriele Crabargiu della Fight Gym si laurea campione

GROSSETO – Straordinaria impresa del giovane Gabriele Crabargiu della Fight Gym, che conquista l’oro ai campionati italiani junior a Roma nella categoria 46 kg. Grande l’impegno dell’allievo di Raffaele D’Amico che ha coronato il successo finale.

L’escalation al titolo è iniziata il venerdì dove il talentuoso pugilino grossetano, già bronzo europeo negli schoolboy, ha affrontato e brillantemente superato il piemontese Davide Torricelli per proseguire il giorno successivo con la vittoria sul pugliese Alessandro Palumbo e si è conclusa la domenica con il superamento, con verdetto unanime, dell’ultimo scoglio rappresentato dal siciliano Salvatore Di Noto. Quest’ultimo incontro è stato molto equilibrato fra due giovani che hanno già assaporato i colori azzurri in campo internazionale e dove il grossetano ha prevalso per tecnica e maggiore continuità con un netto 5-0.

La Fight Gym Grosseto era presente al successo del suo giovane portacolori condotto in modo impeccabile dal maestro Raffaele D’amico sia con il presidente Amedeo Raffi che con i tecnici Emanuela Pantani e Giulio Bovicelli. Tale vittoria ha contribuito a piazzare la Toscana al primo posto con la conquista di ben tre ori in questa competizione che nelle precedenti edizioni ha visto primeggiare le regioni del sud.