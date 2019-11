Hc Castiglione dilagante, Follonica stracciato in Coppa. Vincono anche gli Under 13

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ancora una vittoria per il baby Castiglione di Biancucci che al Casa Mora affonda il Follonica B per 12-3. Con la quarta vittoria in cinque partite i castiglionesi continuano la marcia in testa al girone di coppa Italia di serie B, appaiati al Follonica A con 12 punti, che ha battuto nell’altra partita (7-6) il Siena.

Il primo tempo è equilibrato, le due squadre si studiano, e i due veterani del golfo gli ex Salvadori e Matassi riescono ad imprimere il ritmo a loro più congeniale, bloccando di fatto il match. I castiglionesi non riescono ad entrare in partita e il Follonica passa addirittura in vantaggio dopo 9 minuti proprio con Matassi. Il Castiglione però pareggia subito: ottimo l’assist di Biancucci ma un difensore azzurro stoppa con la mano appoggiata in terra. Rigore e Alberto Cabiddu non sbaglia, 1-1. Il gol non accende però i biancocelesti, che continuano a fare molta fatica a contenere gli scatenati Salvadori e Matassi. A 2 minuti dalla fine del tempo Maldini raddoppia, anche se il Castiglione non ha in mano la partita. L’intervallo è risolutivo, perché nella ripresa la squadra riparte con un un altro piglio e fa subito tris con Maldini, che poi si fa espellere per due minuti per un fallo evitabile dietro porta. Lo specialista Salvadori questa volta fallisce la punizione, e passata l’inferiorità numerica il Castiglione fa finalmente il cambio di ritmo. Biasetti e Montauti portano a 5 i gol biancocelesti. Matassi accorcia, con la replica di Biancucci del 6-2. La partita di fatto termina qui.

Nel finale ancora alcuni gol di pregevole fattura, e poi Raffaele Biancucci può ruotare tutti i ragazzi in panchina. Fanno il loro esordio i classe 2004 Guarguaglini e Magliozzi e anche Lorenzo Perfetti, che si toglie anche la soddisfazione di centrare la porta per il 12-3, e negli ultimi due minuti e mezzo il Castiglione gioca con tre ragazzi del vivaio contemporaneamente in campo. HC Castiglione: Astorino, Donnini; Biasetti (1), A.Montauti (2), L.Perfetti (1), Cabiddu (2), Magliozzi, Biancucci (2), Guarguaglini, Maldini (3). All. Raffaele Biancucci. Follonica B: Fillini; F.Montauti, Pocci, Salvadori, J.Mariotti, Matassi (3), Niccolai, E.Mariotti, Kryvda. All. Fabio Bellan.

La Under 17 dell’Hc Castiglione osservava i turno di riposo, così i piccoli della Under 13 sono stati protagonisti di una grande vittoria con il risultato di 9-2 contro il Cgc Viareggio. Un successo ottenuto con una prestazione davvero convincente. Dopo un primo tempo combattuto i ragazzi di Brunelli hanno preso il largo arrotondando poi il punteggio nel finale. Con questa vittoria i biancocelesti salgono al quarto posto in classifica. La formazione dell’under 13 dell Hc Castiglione: Shareef; Ren (2), Fregonese, Malvezzi (2), Palushi, Donnini (2), Mugnai (3). All. Luigi Brunelli.