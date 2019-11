Fumata nera per le Under 16 della Pallavolo Grosseto, il San Miniato esulta 3-1

GROSSETO – Sconfitta casalinga per le Under 16 della Pallavolo Grosseto, strapazzate dal San Miniato. Con i parziali di 06-25/26-24/14-25 e 07/25 il team di Ilaria Colella ha perso per 3 a 1 davanti al pubblico di casa. Prestazione senza grinta, del tutto diversa da quella vista nello scorso match. “Adesso in palestra a lavorare – ha commentato il tecnico grossetano – per prepararsi al meglio contro la sfida del derby della settimana prossima”.