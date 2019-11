GROSSETO – Si sono scontrate quasi frontalmente, in via Giusti. L’incidente è avvenuto solo pochi minuti fa, in via Giusti, a Geosseto. Le due auto si sono prese di punta, all’altezza dell’edicola, una delle due è andata completamente distrutta e sono scoppiati anche gli airbag. Più limitati i danni nell’altra vettura. Nello scontro sono rimaste ferite alcune persone. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.

di 11 Galleria fotografica incidente via Giusti