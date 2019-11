Vittoria sul filo di lana per il Grosseto Handball, Arezzo beffato nei minuti finali

GROSSETO – Vittoria sofferta per 34-31 quella del Grosseto Handball su un Arezzo che ha condotto la partita per quasi tutto il tempo regolamentare. Fatali gli ultimi cinque minuti per gli aretini che vedono sfumare così la vittoria dopo aver condotto ampiamente la partita soprattutto nel primo tempo. I ragazzi di Stefano Chirone, anche sotto di diversi punti, hanno avuto il merito di non aver mai mollato ed hanno lottato per tutta la partita; nel secondo tempo con una difesa molto più forte, aiutata da alcuni decisivi interventi del portiere, sono riusciti ad arginare il gioco spumeggiante dei locali, che forse ha pagato il dispendio di energie messe in campo nella prima frazione.



Il pareggio è avvenuto negli ultimi cinque minuti quando, conquistato il 31 pari, i biancorossi sferravano due ripartenze micidiali arrivando a rete e concludendo per il più due, sul punteggio di 33 a 31. A chiusura di finale il goal di Kellner che segna il 34 a 31, a 6 secondi dalla fine.

Soddisfazione per la gran rimonta e la vittoria finale in casa Grosseto Handball. Bravi tutti, a partire dal gradito rientro di Sbardellati al centro del gioco grossetano. In evidenza il numero 10 Francesco Pio Del Giudice, mattatore dell’incontro con 15 reti, in linea con la media realizzativa delle prime due partite. A segno anche le ali, De Florio, su tutti, molto convincente la sua prova, Nunziatini, pungente dalla destra e infine Grechi, anch’egli in evidenza. A segno anche Sclano, reduce da un infortunio, Kellner, Sbardellati e Baccetti.