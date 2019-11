La Pallamano Follonica cambia marcia nel secondo tempo, Medicea silurata

FOLLONICA – Esordio casalingo positivo al pala Micheli Handball Arena di Follonica per i padroni di casa allenati da Matteo Pesci e Massimo Cecchini nel campionato nazionale di serie B di pallamano, col successo per 33 a 21 sulla Medicea Pallamano.

La squadra fiorentina ha mostrato subito la voglia di contrastare i più blasonati maremmani, con rapidità di gioco e difesa aggressiva ma alla fine il gioco sempre spettacolare dei follonichesi ha avuto la meglio nei due tempi del match, nonostante un inizio non brillante. I risultati si sono visti nella ripresa quando il passivo è diventato schiacciante.



Folta la cornice di pubblico sempre più appassionato ai colori azzurri e significativa anche la presenza di ragazzi di ogni età e bambini che stanno avvicinandosi a questa bella disciplina.

Le prossime partite vedranno il Follonica impegnato in trasferta e soprattutto in Liguria e in Umbria, dove si potrà meglio valutare la forza della squadra che appare già attrezzata per essere grande protagonista in questo campionato.

Pallamano Follonica: Gruosso, Carli, Maiella (4), Ricci, Toninelli, Veliu V. (1),Veliu B. (4), Gasperini, Pesci (11), Zucca (4), Bianchi, Esposito, Fregosi, Caruso (2), Bianconcini, Ramanovski (7). Allenatori Pesci e Cecchini.