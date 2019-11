Il Grifone non molla: con il Flaminia finisce 2-2 in rimonta

CIVITA CASTELLANA – Prova di forza del Grifone che in svantaggio per ben due volte recupera e torna a casa con un punto importante. Peccato per l’occasione capitata al quarto minuto di recupero sui piedi di Giani, che avrebbe riportato i biancorossi a un punto dalla vetta. La prima occasione per i biancorossi arriva al 10’, con Moscati che serve per Milani e l’ex Empoli mette in mezzo un pallone che Panini tocca rischiando l’autogol. Al 12’ gol annullato a Moscati per fuorigioco. Il Flaminia risponde al 19’ con il diagonale di Lazzarini. Al 38’ rigore per il Flaminia: tocco con il braccio di Ciolli, e dal dischetto Boldrini fa 1-0.

Nella ripresa basta un solo minuto al Grifone per pareggiare: Polidori affonda sulla destra e serve un gran pallone a Galligani che di testa batte Sordini. Nemmeno il tempo di esultare che un minuto dopo Boldrini, servito da Sirbu, riporta il Flaminia in vantaggio. I biancorossi non si perdono d’animo e al 24’ raccolgono il meritato pareggio: Moscati viene atterrato in area e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Cretella fa 2-2.

Al 32’ ci pensa Barosi, con una parata da applausi, a salvare il risultato. L’ultima occasione passa dai piedi di Giani che, in contropiede, non trova di poco il gol vittoria (foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912).

FLAMINIA: Sordini, Staffa, Carta, Barone, Modesti, Panini, Boldrini, Lazzarini, Polizzi, (15’ st Ingretolli), Guadalupi, Sirbu. A disposizione: Montesi, Fapperdue, Battistelli, Battistoni, Massaccesi, Rizzo, Morbidelli, Giovannetti. All. Punzi.

US GROSSETO: Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Milani (16’ st Sabatini) Viligiardi (33’ st Pizzuto) Cretella, Sersanti (41’ st Consonni), Boccardi (38’ st Fratini) Galligani (38’ st Giani), Moscati. A disposizione: Nunziatini, Frosinini, Ravanelli, Consonni, Villani. All. Magrini.

RETI: 38’ rig. e 3’ st Boldrini, 2’ st Galligani, 24’ st rig. Cretella.

ARBITRO: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo (Colavito e De Palma, di Bari e Molfetta).