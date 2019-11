Di nuovo sul fiume con Uisp e Terramare: grandi e piccini alla scoperta dell’Ombrone

GROSSETO – Riparte la stagione rafting acquaviva Uisp sul fiume Ombrone e suoi affluenti. Prima uscita stagionale per i giovanissimi con i gommoni nel fiume Ombrone, nell’ambito del progetto English&Outdoor organizzato dall’associazione Terramare. Contemporaneamente uscita dei novizi della canoa che da ottobre hanno cominciato il corso di primo livello.

Il gruppo acquaviva Uisp Grosseto cresce e già pensa al prossimo evento provinciale in programma per il 21 dicembre che vedrà coinvolti gommoni, kayak e sup in una discesa del fiume Ombrone.

“E’ stato bello vedere la gioia dei bambini – racconta Maurizio Zaccherotti, vicepresidente Uisp Grosseto e presidente di Terramare – felici al contatto con il nostro fiume Ombrone. Un fiume che ci unisce e ci fa stare bene, ci fa riflettere sul mondo e su quello che noi sportivi possiamo fare per migliorarlo”. “Qualcosa possiamo fare anche noi – assicura Zaccherotti – cominciando ad educare e coinvolgere le nuove generazioni sul rispetto dei luoghi e l’importanza della pace nel mondo”.