Debutto vincente per le Under 13 della Pallavolo Grosseto: Follonica battuto 3-0

GROSSETO – Esordio vincente nella prima di campionato per le Under 13 della CDP Branca che vincono 0-3 (15-25; 13-25; 13-25) e convincono a Follonica di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni. La tensione dell’esordio stagionale non ha influito nell’andamento della gara. In vantaggio dal primo all’ultimo minuto di gioco, le bimbe di coach Rossi hanno mostrato un gioco con tanti attacchi, un buon livello di preparazione atletica ed un altrettanto buon affiatamento in campo.



“C’è ancora tanto da lavorare – ha commentato il tecnico – ma siamo sulla buona strada. Oggi abbiamo commesso qualche errore che dobbiamo correggere, ma siamo molto fiduciosi per il proseguo del campionato”.

Le convocate: Gaia Buonocore, Sara Riitano, Carlotta Scotto, Matilda Marzocchi, Rachele Balestri, Lucrezia Bertelli, Sara Allegro, Alessandra Bianchi, Nicole Innocenzi, Diletta Domenichelli, Gaia Aurora D’Avanzo, Gaia Tizzi. Allenatore: Rossano Rossi. Secondo Allenatore: Sabrina Cardarelli. Dir. Accompagnatori: Alex Balestri e Sonia Biasiolo.