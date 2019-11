Sei maremmano se dici: oh come si farà a mori’ che un ci siamo avvezzi?!

GROSSETO – Questo modo di dire mi ha sempre messo allegria. Sembra un paradosso: si parla della nostra dipartita…eppure…eppure in questo detto maremmano c’è tutta la dissacrante ironia che è tratto tipico dei toscani e dei maremmani in particolare. Sì, perché il maremmano, di indole, è uno capacissimo a “smontare” con una battuta sagace anche i discorsi più seri o seriosi.

Niente di meglio che ironizzare sulla propria dipartita con una battuta che, essendo un nonsense, fa percepire tutta la serietà che c’è dietro l’ironia semplice e immediata della buona gente di Maremma. Gente semplice e per questo capace di andare al succo delle cose. E d’altra parte nessuno sa come è la morte…dunque è vero: come si farà a mori’ che un ci siamo avvezzi…! Il mi povero nonno diceva: “A ogni modo tanto male un si deve sta: indietro unn’e’ mai tornato nessuno!”.

Qui trovate tutte le puntate di #seimaremmasedici: www.ilgiunco.net/tag/seimaremmanosedici/