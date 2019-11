Poggibonsese affondata, secondo successo di fila per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Seconda vittoria consecutiva per l’Atlante Grosseto, che si conferma in buona forma col 7-5 corsaro a spese della pari punti Tenute Puccini Poggibonsese. Gara ad armi pari sulla carta, con i maremmani leggermente favoriti dai numeri ed effettivamente più concreti.

Una rete per parte nel primo tempo, con errori su entrambi i fronti. Ripresa coi maremmani più cinici e bravi a concretizzare fino a portarsi sul 2-6, poi un rigore per i locali riapre il match fino al definitivo 5-7. Per l’Atlante doppiette di Gianneschi e da Silva e acuti di Falaschi, Gaetano Senesi e Pasquale Moccia; sul fronte giallorosso tripletta di Bartolotta e assoli di Pellegrino e Giglioli.

Con questi tre punti il team di mister Izzo si lascia alle spalle proprio il Poggibonsi allontanandosi ulteriormente dalla zona playout.