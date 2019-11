BRACCAGNI – Servizi fotografici, location da sogno, fedi personalizzate, e poi ancora carrozze e auto d’epoca e splendidi abiti da cerimonia per lei, per lui, e persino per paggetti damigelle e testimoni. Taglio del nastro oggi per Oltre idea sposi, la fiera tutta dedicata al giorno del sì.

Un’appuntamento ormai irrinunciabile per GrossetoFiere, che porta al Madonnino future coppie, ma anche semplici curiosi che amano “girare” tra tante “cose belle”: allestimenti floreali, bomboniere, centrotavola. E poi la manicure e i parrucchieri, e le agenzie che si occupoano animazione per i bambini.

di 31 Galleria fotografica Oltre idea Sposi









La fiera è stata inaugurata oggi alla presenza del sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e di monsignor Franco Cencioni, oltre che di Andrea Masini, presidente GrossetoFiere e del direttore Carlo Pacini.