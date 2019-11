La Lega lancia lo “Sportello H”: «Il governo ha eliminato la delega alla disabilità. Dobbiamo fare qualcosa»

GROSSETO – “Questo Governo dimentica i disabili, noi no”. Con questo slogan, da Grosseto parte la campagna con cui la Lega chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ripristinare la delega ministeriale per la disabilità, che era stata istituita dallo scorso esecutivo e affidata a Lorenzo Fontana. Lo fa con una lettera del consigliere comunale e provinciale del Carroccio Pierfrancesco Angelini inviata al primo ministro.

“Lanciamo da Grosseto una battaglia nazionale – spiega il segretario Andrea Ulmi -. La Lega è un partito che vuole stare vicino alla gente e, di conseguenza, anche a chi è meno fortunato. Per questo abbiamo lanciato la campagna ‘Questo Governo dimentica i disabili, noi no’, che segue la lettera del consigliere Angelini ricevuta da Conte senza ottenere alcuna risposta. Nel territorio della provincia saranno presenti dei gazebo della Lega, mentre nella nostra sede di via Ferrucci a Grosseto abbiamo attivato lo ‘Sportello H’, dove i nostri volontari raccoglieranno le problematiche sul tema che i cittadini vorranno segnalare, che verranno poi trasmesse all’avvocato Angelini il quale, concretamente, tramite le sue conoscenze e competenze, o attraverso il suo ruolo istituzionale di delegato del presidente della Provincia per la disabilità, si potrà attivare dando una risposte ai cittadini, alle persone meno fortunate, e alle loro famiglie”.

“La delega alla disabilità – sostiene Pierfrancesco Angelini – era stata una dimostrazione di sensibilità del Governo gialloverde e del ministro leghista Fontana verso i diversamente abili, ma soprattutto era un punto di riferimento anche per noi amministratori che sapevamo a chi rivolgerci per risolvere le questioni sollevate e segnalate. Inoltre era importante perché il ministro Fontana aveva stanziato dei finanziamenti ad hoc dedicati alla disabilità”.

“Ringrazio la Lega provinciale per aver dimostrato grande sensibilità a questo tema – aggiunge Angelini – non solo per organizzare i gazebo, ma anche perché attraverso lo ‘Sportello H’ vuole essere portavoce delle persone meno fortunate, diventando così un punto di riferimento e confermandosi una forza politica che guarda alla base e che, per questo, è premiata con percentuali di voto importanti”.

“Noi vogliamo che la delega per la disabilità venga ripristinata – afferma il deputato maremmano Mario Lolini – e posso assicurare che quando torneremo al governo questa sarà prevista. La speranza è che l’avventura del Governo giallorosso possa finire presto, viste anche le cronache di tutti i giorni in cui gli scontri non mancano e su temi anche importanti. Nel frattempo mi impegnerò a portare all’attenzione del Parlamento le tematiche che da Grosseto verranno sollevate e che si affiancheranno alla richiesta avanzata dal consigliere Angelini al premier”.