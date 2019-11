Juniores nazionali, senza reti il derby fra Grosseto e Follonica Gavorrano

GROSSETO – Un punto per parte (0-0) fra gli Juniores nazionali del Grosseto e del Follonica Gavorrano al Palazzoli ma grande prestazione dei padroni di casa, che non riescono a sfruttare un rigore a favore con Chelini, ma che dimostrano carattere sfoggiando una prova sopra le righe. Grosseto che può recriminare per la sfortuna, visto il palo colpito da Bojinov dopo 2’, ma anche per gli errori sotto porta dei suoi giocatori. Nei minuti di recupero il Follonica Gavorrano sfiora il colpaccio con un contropiede pericoloso che non cambia però il risultato.

US GROSSETO: Mileo, Bellini, Chelini, Ottaviani, Fregoli, Sacchini, Riitano, Cerretti, Bojinov, Rosi, Pratesi. A disposizione: Coppola, Tropi, Lupo, Pineschi, Marraccini, Yldiran, Palmieri, Meacci, Guazzini All. Angeli.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Avenoso, Molia, Cordovani, Curcio, Palmese, Righini, Barlettai, Costanzo, Pastore, Xhafa. A disposizione: Mazzi, Zanaboni, Carrella, Pacchini, Manollari, Rubegni. Mordini, Berti, Conti All. Biagetti.