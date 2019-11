Il dejavù Colle Val d’Elsa prossimo avversario di campionato della Gea

GROSSETO – Archiviata la sconfitta con la corazzata Quarrata, la Cooplat Ambiente Grosseto vuole riprendere il cammino verso la salvezza andando a far visita domenica alle 18,30 ad una diretta concorrente, il Colle Basket. Un avversario, quello senese, che i ragazzi di Pablo Crudeli hanno già affrontato in Coppa Toscana, imponendosi solo allo sprint al termine di una battaglia di quaranta minuti e il confronto valido per la sesta giornata di serie C silver non dovrebbe essere tanto diverso. Il Colle Val d’Elsa ha due punti in classifica, ma è alla seconda stagione consecutiva in categoria e cercherà di far valere la sua esperienza. I numeri sono favorevoli ai biancorossi: 68,6 punti segnati (contro 66,4), 71.4 punti subiti (75.2) ma sarà il campo ad emettere il verdetto.



Contro Quarrata il Grosseto ha giocato un primo tempo da big, poi la stanchezza, la maggiore fisicità degli avversari hanno fatto la differenza, ma domenica dovranno giocare con continuità per cercare la seconda vittoria esterna. Coach Crudeli in settimana ha lavorato sugli errori commessi e ha provato gli schemi con il capitano Marco Zambianchi, che torna a dare il suo contributo sotto i tabelloni. La grinta di “Zambia” potrebbe essere fondamentale su un terreno sicuramente infuocato, con in palio due punti pesanti per il prosieguo della stagione.

Nell’elenco dei convocati non figura purtroppo Matteo Bambini, alle prese con un leggero infortunio. A disposizione gli altri, compresi gli under NIkola Gruevski, Nicholas Battaglini e Lorenzo Scurti.



Questi i convocati della Cooplat Ambiente: Furi, Morgia, Perin, Ricciarelli, Simonelli, Mari, Zambianchi, Gruevski, Battaglini, Scurti. Questa la rosa del Colle, a disposizione di Marco Meoni: Capaccio, Cardini, Ceccatelli, Edoardo Cucini, Matteo Cucini, De Sanctis, Del Cucina, Eusepi, Iozzi, Nisticò, Novello, Peruzzi, Rettori. Arbitreranno Puocci di Firenze e Maria Celentano di Arezzo.

La classifica dopo 5 turni: Folgore Fucecchio 10; Dany Quarrata, Juve Pontedera 8; Cooplat Ambiente Grosseto, Pall. Valdera, Costone Siena, Libertas Livorno, Centro Minibasket Carrara 6; Biancorosso Empoli, Livorno Basket, Galli Terranuova 4; Colle Basket 2; Audax Carrara, Libertas Liburnia 0.