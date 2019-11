tuttoweekend: il fine settimana di eventi in Maremma tra concerti, mostre e feste paesane

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 8 NOVEMBRE

CASTEL DEL PIANO – Castel del Piano si colora dei colori dell’arte di numerosi artisti locali. Da sabato 26 ottobre, per tutto novembre i negozi del Centro commerciale naturale di Castel del Piano si trasformeranno in galleria d’arte diffusa. Abbellendosi dei dipinti degli artisti locali, i negozi daranno valore alla propria terra e offriranno i propri prodotti in una veste nuova. Per il momento protagonisti saranno i quadri, prossimamente saranno esposte anche le sculture e altre opere dell’estro ciolo e amiatino. LINK

CIVITELLA PAGANICO– Da venerdì 8 fino a domenica 10 novembre, a Civitella Marittima (Civitella Paganico), si terrà la XIV Festa del Bucounto, festa nel piccolo borgo per festeggiare l’olio e il vino novo. Il programma completo a questo LINK.

FOLLONICA –Nell’ambito di “FolloWme Festival Internazionale – arte ai margini”, fino al 17 novembre alla Pinacoteca sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Mi vedo in te’ delle tre giovani artiste Martina Orlandi, Matilde Pantani e Sara Russo sul tema dell’autorappresentazione. LINK

GROSSETO – E’ partito a metà settembre con due date in anteprima a Sassari e Olbia, il Sospeso tour di Carmelo Pipitone, il primo tour da solista per il chitarrista siciliano de Marta sui tubi. Venerdì 8 novembre alle 22.30 Carmelo Pipitono sarà in concerto al Khorakhanè/Spazio72, in via Ugo Bassio. LINK

Un libro che gioca con le parole è quello proposto venerdì 8 novembre alle 18.30, a QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto. Il titolo è “Parole senza capo né coda” e l’autrice, Luciana Bellini, ne parlerà in libreria.

Da giovedì 7 a domenica 10 novembre al Cinema Stella è in programma il film “La belle époque” di Nicolas Bedos. E’ la storia di Victor, sessantenne disilluso, che disprezza il presente altamente tecnologico e incastrato in un rapporto di coppia ormai in crisi. L’uomo vede la sua vita sconvolta all’improvviso quando l’imprenditore di successo Antoine gli offre una nuova e attraente distrazione. LINK

Venerdì 8 novembre, alle ore 17, alla Biblioteca dell’Isgrec alla Cittadella degli studi sarà presentato il volume “Il 1917 in Toscana. Proteste e conflitti sociali”, curato da Roberto Bianchi e Andrea Ventura. Saranno presenti Roberto Bianchi dell’Università di Firenze e vicepresidente dell’Istituto storico della Resistenza di Firenze, e Adolfo Turbanti e Marco Laurito, autori del saggio “Il 1917 in Maremma. Vita quotidiana, tumulti popolari, organizzazione operaia”. LINK

Toccherà alla fisarmonica di Samuele Luti concludere gli appuntamenti rotariani di “Autunno in Musica”, la sera dell’8 novembre, nella Chiesa della Misericordia in piazza Martiri d’Istia. LINK

L’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Grosseto, ad opera della Commissione Eventi culturali, con il patrocinio del Comune di Grosseto e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, presenta la mostra dedicata alle opere premiate, menzionate e selezionate del Premio architettura Toscana (Pat) che è stata inaugurata il 2 novembre nella sala contrattazioni della Camera di Commercio in via Cairoli a Grosseto. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 10 novembre, con ingresso libero dalle 16 alle 19. LINK

Alla Galleria “Il Quadrivio” di viale Sonnino 100 a Grosseto inizia la mostra “Figura”. L’esposizione è a cura degli artisti dell’Accademia delle belle arti di Carrara. Gli artisti sono Alessandro Maffei ,Martino Manicardi, Raffaele De Maria, Davide Giananti, Alessandro Pancani, Diego Bocelli. Inaugurazione in programma martedì 5 novembre alle ore 16,30. La mostra sarà visitabile fino 17 novembre con orario 16,30-19,30.

Il maestro Elio Ciol, uno dei massimi esponenti della fotografia italiana porta la sua mostra fotografica “Elio Ciol. Orizzonti di luce” a Grosseto, in Toscana. La mostra, curata da Giovanni Gazzaneo, apre i battenti sabato 19 ottobre e sarà visitabile fino al 24 novembre. Ingresso libero. LINK

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 6 gennaio 2020 potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie (1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

PITIGLIANO – Vino novello e olio nuovo sono i protagonisti di “Santi vinai”, la manifestazione giunta all’ottava edizione, in programma questo fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, nel centro storico di Pitigliano. L’evento è organizzato dall’associazione Cantine nel Tufo con il patrocinio del Comune. Il programma a questo LINK.

A Pitigliano fino al 6 gennaio 2020, nel Museo di Palazzo Orsini, piazza Fortezza Orsini, è esposta la mostra “I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliano”, promossa dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con una interessante pubblicazione scientifica a corredo. LINK

SABATO 9 NOVEMBRE

CASTEL DEL PIANO – Castel del Piano si colora dei colori dell’arte di numerosi artisti locali. Da sabato 26 ottobre, per tutto novembre i negozi del Centro commerciale naturale di Castel del Piano si trasformeranno in galleria d’arte diffusa. Abbellendosi dei dipinti degli artisti locali, i negozi daranno valore alla propria terra e offriranno i propri prodotti in una veste nuova. Per il momento protagonisti saranno i quadri, prossimamente saranno esposte anche le sculture e altre opere dell’estro ciolo e amiatino. LINK

CINIGIANO – Sabato 9 novembre, Scuola permanente dell’abitare con il Patrocinio dell’Ordine degli architetti di Grosseto, organizza una giornata di studio a tema – gli antichi edifici di culto esempio di sostenibilità – al Monastero di Siloe a Cinigiano. Il programma della giornata a questo LINK.

CIVITELLA PAGANICO– Da venerdì 8 fino a domenica 10 novembre, a Civitella Marittima (Civitella Paganico), si terrà la XIV Festa del Bucounto, festa nel piccolo borgo per festeggiare l’olio e il vino novo. Il programma completo a questo LINK.

FOLLONICA – Nell’ambito di “FolloWme Festival Internazionale – arte ai margini”, fino al 17 novembre alla Pinacoteca sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Mi vedo in te’ delle tre giovani artiste Martina Orlandi, Matilde Pantani e Sara Russo sul tema dell’autorappresentazione. LINK

Il Gruppo micologico follonichese, con il patrocinio del Comune di Follonica e Pro loco Follonica, organizza la Mostra del fungo autunnale, giunta ormai alla 37esima edizione. La mostra, a ingresso Libero, si terrà all’ex Casello idraulico in via Roma a Follonica e rimarrà aperta sabato 9 dicembre dalle 18 alle 20 e domenica 10 dicembre (10/12:30 16/19:30). LINK

GROSSETO – Un percorso alla scoperta dell’affascinante mondo del vino prenderà il via dal 5 ottobre e proseguirà fino a dicembre, all’interno dei negozi Conad di Grosseto, in via Clodia e via Senegal. In tutto saranno 12 le giornate di degustazione, sei in via Clodia e sei in via Senegal, con orario 10-13 e 15-20, durante le quali i sommelier FISAR si occuperanno della presentazione delle aziende vinicole e della degustazione. Ecco le date: sabato 5 ottobre, via Clodia; sabato 12 ottobre via Senegal; sabato 19 ottobre via Clodia, sabato 26 ottobre via Senegal; sabato 2 novembre via Clodia; sabato 9 novembre via Senegal; sabato 16 novembre via Clodia; sabato 23 novembre via Senegal; sabato 30 novembre via Clodia; sabato 7 dicembre via Senegal; sabato 14 dicembre via Clodia; sabato 21 dicembre via Senegal. LINK

Proseguono gli appuntamenti dedicati ai libri a QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi) di Grosseto. Sabato 9 novembre alle 18.30, è in programma la presentazione del libro “Il guardiano della collina dei ciliegi” di Franco Faggiani che, in questa occasione, sarà intervistato da Renata Bruschi. Si tratta del secondo romanzo pubblicato da Faggiani con Fazi Editore, dopo il successo de “La manutenzione dei sensi”. Si basa sulla storia vera del giapponese Shizo Kanakuri che, inviato dal suo imperatore alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1912, non riuscì a terminare la gara per eccellenza, la maratona, disonorando così un Impero che si stava avvicinando al mondo occidentale. LINK

Dal 9 al 23 novembre il Museo di Storia naturale ospiterà la 16esima edizione del “Giannetti international guitar festival”, la kermesse dedicata a tutte le sfumature di uno degli strumenti più amati al mondo: la chitarra. La direzione artistica del festival è affidata a Fabio Montomoli, punto di riferimento della chitarra sul territorio fin dalla prima edizione. Il concerto di inaugurazione avrà luogo sabato 9 novembre con il recital di Antonio Molfetta, artista dotato di una grande sensibilità musicale, il quale si esibirà con un programma che abbraccerà le varie epoche d’oro della chitarra. LINK

Nei giorni 9 e 10 novembre torna ‘Oltre idea sposi’, la manifestazione dedicata al settore delle cerimonie giunta alla sua sesta edizione. Cinquanta stand coloreranno a festa il padiglione espositivo mettendo in vetrina i migliori servizi e prodotti per una cerimonia da favola, nelle location da sogno situate in uno scenario naturale tra i più belli al mondo: la Maremma. Il programma a questo LINK.

Da giovedì 7 a domenica 10 novembre al Cinema Stella è in programma il film “La belle époque” di Nicolas Bedos. E’ la storia di Victor, sessantenne disilluso, che disprezza il presente altamente tecnologico e incastrato in un rapporto di coppia ormai in crisi. L’uomo vede la sua vita sconvolta all’improvviso quando l’imprenditore di successo Antoine gli offre una nuova e attraente distrazione. LINK

L’Associazione maremmana Aloe (Ama) ha organizzato per sabato 9 novembre alle 16 al Museo di Storia naturale della Maremma la presentazione del nuovo libro di Paolo Giordo sull’aloe. Il volume descrive le proprietà della pianta, ne elenca gli usi terapeutici ed è completo di ricette cosmetiche ed alimentari. LINK

L’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Grosseto, ad opera della Commissione Eventi culturali, con il patrocinio del Comune di Grosseto e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, presenta la mostra dedicata alle opere premiate, menzionate e selezionate del Premio architettura Toscana (Pat) che è stata inaugurata il 2 novembre nella sala contrattazioni della Camera di Commercio in via Cairoli a Grosseto. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 10 novembre, con ingresso libero dalle 16 alle 19. LINK

Alla Galleria “Il Quadrivio” di viale Sonnino 100 a Grosseto inizia la mostra “Figura”. L’esposizione è a cura degli artisti dell’Accademia delle belle arti di Carrara. Gli artisti sono Alessandro Maffei ,Martino Manicardi, Raffaele De Maria, Davide Giananti, Alessandro Pancani, Diego Bocelli. Inaugurazione in programma martedì 5 novembre alle ore 16,30. La mostra sarà visitabile fino 17 novembre con orario 16,30-19,30.

Il maestro Elio Ciol, uno dei massimi esponenti della fotografia italiana porta la sua mostra fotografica “Elio Ciol. Orizzonti di luce” a Grosseto, in Toscana. La mostra, curata da Giovanni Gazzaneo, apre i battenti sabato 19 ottobre e sarà visitabile fino al 24 novembre. Ingresso libero. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – Saranno le castagne e l’olio i grandi protagonisti di sabato 9 novembre a Pereta (Magliano in Toscana). Il borgo medievale del comune di Magliano ospita infatti la decima edizione della “Festa delle castagne” con degustazione di olio nuovo. Un evento organizzato dall’associazione Pro Loco “I Quattro Scudi”, con la collaborazione dell’Avis, e che va a celebrare i prodotti di stagione che caratterizzano l’arrivo dell’autunno. LINK

MANCIANO – Sabato 9 novembre alle 17, alla Biblioteca comunale di Storia dell’arte di Montemerano (Manciano) si terrà l’incontro con Fabrizio Beggiato dal titolo Le sorprese della lettura. Da Elias Canetti a Hollywood e alle miniere di Falun. Alla ricerca delle origini della “storia più bella del mondo”. LINK

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 6 gennaio 2020 potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie ( 1972 – 2017)”. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 6 gennaio 2020. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

PITIGLIANO – Vino novello e olio nuovo sono i protagonisti di “Santi vinai”, la manifestazione giunta all’ottava edizione, in programma questo fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, nel centro storico di Pitigliano. L’evento è organizzato dall’associazione Cantine nel Tufo con il patrocinio del Comune. Il programma a questo LINK.

A Pitigliano fino al 6 gennaio 2020, nel Museo di Palazzo Orsini, piazza Fortezza Orsini, è esposta la mostra “I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliano”, promossa dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con una interessante pubblicazione scientifica a corredo. LINK

ROCCASTRADA – Terzo appuntamento della rassegna stabile di teatro amatoriale “Premio Sem Benelli” al Teatro dei Concordi di Roccastrada. Sabato 9 novembre sarà la volta della Compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia, con “Quando il gatto non c’è…..” di Johnnie Mortimer e Brian Cooke. Spettacolo alle ore 21. LINK