GROSSETO – Commozione, tanta, nei petti stretti nelle divise. Le stesse divise che portavano anche Antonino, Marco e Matteo, i tre vigili del fuoco del comando di Alessandria morti in servizio pochi giorni fa.

Questa mattina al comando provinciale dei vigili del fuoco di Grosseto, in contemporanea con i funerali, si è voluto omaggiare il loro sacrificio facendo suonare le sirene di tutti i mezzi. Anche i rappresentanti degli altri corpi hanno voluto partecipare con le auto, e tutte le sirene, alle 11 in punto, sono scattate in contemporanea.

di 24 Galleria fotografica Sirene spiegate Vigili del fuoco









Poi un lungo applauso, spontaneo, commosso, vero, e una stretta di mano che tutti gli altri corpi, militari, civili, ma anche il mondo del volontariato hanno voluto dare ad ogni vigile presente.