Raccolta firme del Pd: anche sull’Amiata si chiede un servizio postale migliore

CASTEL DEL PIANO – Anche a Castel del Piano, seguendo l’iniziativa del partito provinciale, il Pd raccoglie le firme per chiedere un migliore servizio postale, e lo fa sia nel capoluogo che a Montenero d’Orcia.

“Il servizio postale è essenziale e deve essere garantito nel migliore dei modi – dichiarano dal comitato dem amiatino -. Nel rispetto dei cittadini e dei lavoratori di questo settore, abbiamo deciso di aderire alla raccolta firme lanciata dal Pd provinciale. Vogliamo mantenere alta l’attenzione sul servizio, chiedendo a tutti di esprimersi e di venire a sostenere questa iniziativa molto importante per tutto il territorio. Oltre alla raccolta firme online ci sar, dunque l’opportunità di firmare anche fisicamente su quasi tutto il territorio comunale. Il Pd locale, inoltre, è disponibile ad incontrare chi non fosse disponibile, chi non avesse tempo, di firmare nei luoghi in cui si trovano i moduli”.

A Castel del Piano si potrà firmare lunedì 11 e lunedì 18, dalle 18:15 alle 19:15, al circolo Pd in Piazza Garibaldi 10. A Montenero, invece, i moduli per la raccolta firme si trovano al Circolo Arci e a “La Bottega”