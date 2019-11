ORBETELLO – Incidente stradale subito dopo il Collecchio, nel comune di Orbetello. Un furgonato è uscito di strada sulla corsia sud. Il mezzo si è ribaltato su un fianco. Non è ancora chiaro se ci siano altri mezzi coinvolti. Sul posto due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi e una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento