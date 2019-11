Le ragazze della Gea a La Spezia per svoltare in campionato, Faragli: «Serviranno grinta e precisione»

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto cerca di muovere la classifica di serie B femminile nella sfida con il Papini La Spezia in programma domani sabato alle 18 al Palasport di via Austria. Il sesto impegno di questa storica stagione per le biancorosse di Luca Faragli si presenta abbordabile. Le liguri sono reduci dalla sconfitta interna con Lucca e hanno vinto due incontri; le grossetane sono crollate nella ripresa sul parquet di San Giovanni Valdarno, anche a causa di una rosa cortissima.

“La squadra sta dando buoni segnali – sottolinea coach Faragli – in termini di concentrazione e di affiatamento. Ci manca una vittoria per dare una svolta alla nostra stagione. Per battere La Spezia serviranno grinta ed una maggiore precisione al tiro, soprattutto da sotto”.

Faragli riavrà a disposizione Angela Sposato, che ha recuperato dall’infortunio alla caviglia, e sarà nserita nella lista delle convocate anche la follonichese Federica Simonelli, che ha ripreso l’attività da un paio di settimane dopo una stagione di inattività per impegni scolastici.

Arbitreranno Agnorelli di Poggibonsi e Pampaloni di Terranuova Bracciolini.

Le convocate: Elena Furi, Bianca Bellocchio, Giulia Camarri, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Francesca Benedetti, Francesca Picchi, Eleonora Scurti, Federica Simonelli.

I risultati della 5ª giornata: Papini La Spezia-Le Mura Spring Lucca 63-67, Named San Giovanni Valdarno-Gea Grosseto 72-45, Palagiaccio Firenze-Pall. Femm. Prato 61-26, Costone Siena-Basket Femm. Pontedera 61-64, Sisal Perugia-Polysport Lavagna 47-57, Il Fotoamatore Firenze-Amatori Savona 44-70, Avvenire Rifredi-Basket Pegli 47-61.

La classifica: Palagiaccio Firenze e Savona 10; Pontedera, Lucca, Costone Siena, Polysport Lavagna 6; Pall. Femm. Prato, Basket Pegli, Papini La Spezia, Avvenire Rifredi, Named San Giovanni V. Fotoamatore Florence 4; Sisal Perugia 2; Gea Grosseto 0.

Il programma del 6° turno: Gea Grosseto-Papini La Spezia, Le Mura Lucca-Sisal Perugia, B.F. Pontedera-Palagiaccio Firenze, Pall. Femm. Prato-Named San Giovanni V., Polysport Lavagna-Fotoamatore Florence, Amatori Savona-Avvenire Rifredi, Costone Siena-Basket Pegli.