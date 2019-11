Grosseto Rugby, imprese della franchigia senior contro Firenze e Pistoia

GROSSETO – Motivi di soddisfazione per il Grosseto Rugby Club. Il ponte di Ognissanti ha visto l’Under 14 impegnata in terra eiliana, a Ferrara. I biancorossi sono andati nella città estense sostenendo un allenamento congiunto con i ferraresi del Cus. La giornata è continuata con una visita alla città e una cena con gli amici cussini. I ragazzi maremmani sono poi stati ospitati a casa dei ragazzi di Ferrara. Il giorno successivo le due squadre hanno visto la finale del mondiale nella club house estense e poi sono scesi in campo per la tradizionale sfida ai padroni di casa.



La partita ha visto un primo tempo con i maremmani sottotono, dominato dal Cus. Nella ripresa, invece, la reazione dei biancorossi a segno due volte con Ricci, e una con il capitano Rezza, vero trascinatore della squadra. Partita conclusa sul 55 a 17 per gli estensi. Al di là del risultato, resta la bellissima e formativa esperienza fatta dai ragazzi grossetani. Esperienze simili, infatti, restano nel bagaglio formativo dei giovani giocatori molto più di tante partite o allenamenti.



Domenica scorsa, invece, l’Under 12 ha partecipato al concentramento di Siena. Su un campo al limite della praticabilità i biancorossi hanno lottato contro formazioni più esperte, mostrando, però, progressi incoraggianti. Ottime notizie, infine, sono giunte all’ora di pranzo da Firenze, dove la franchigia composta da Grosseto, Scarlino e San Vincenzo ha travolto la formazione del Firenze 1931 per 60 a 0, con mete dei maremmani Pesucci e Tamburro e una grande prestazione di Klase (migliore in campo). Nel pomeriggio, infine, la senior della stessa franchigia, ha vinto la tiratissima sfida di serie C contro il Pistoia per 8 a 6. Sotto il diluvio, nel fango, la meta di Massei e il calcio piazzato di Vultaggio, sono bastati per vincere la difficile sfida.