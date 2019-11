VARESE – Google scegli i giornali digitali che aderiscono all’Anso (l’associazione nazionale della stampa online) per lanciare nuovi progetti sul web. L’annuncio arriva direttamente da Varese dove in questi giorni si sta tenendo l’ottava edizione di Glocal, il festival del giornalismo digitale, locale e globale.

Il gigante di Mountain View ha deciso di lanciare una serie di progetti legati al giornalismo locale che traggono ispirazione dal programma Google News Iniziative (Gni) operativo dal 2018.

Tra i quotidiani digitali che aderiscono all’Anso e che anche quest’anno sono presenti a Varese, in questa edizione 2019, c’è anche IlGiunco.net. «Da otto anni abbiamo scelto di essere a Varese per Glocal. Sin dalla prima edizione – spiega il direttore Daniele Reali – abbiamo voluto confrontarci con le tante realtà che ruotano intorno al festival di Varese ad iniziare da Varesenews e da tutti i giornali dell’Anso di cui facciamo parte dal 2012. Per noi rimane fondamentale la capacità di innovare del nostro giornale e per questo diventa importante conoscere tutte le novità che riguardano il mondo del giornalismo e della comunicazione così come della tecnologia».

«Quest’anno tra l’altro, proprio a Varese, – ha aggiunto Reali – sono stati presentati alcuni progetti in collaborazione con Google che presto interesseranno anche il nostro giornale e che presenteremo il prossimo 4 dicembre in occasione di #maremmalocal, l’evento con il quale ogni anno IlGiunco.net incontra la sua comunità».