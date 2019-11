Doppia sfida col Forte dei Marmi per le giovanili del Circolo Pattinatori, Alice a riposo dalla Coppa

GROSSETO – Quarto impegno stagionale per la formazione Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto Cieloverde impegnata domenica mattina alle 11 sulla pista di via Mercurio contro il Forte dei Marmi. I ragazzi di Marco Ciupi, vittoriosi con prestazioni convincenti nelle prime tre gare disputate con 15 reti fatte (Alessio Casaburi il miglior realizzatore a 5) ed una appena subita (su rigore), cercheranno di calare il poker, in attesa di confrontarsi con la capolista Viareggio.

La classifica: Viareggio 12; Grosseto 6; Castiglione 6; Forte dei Marmi e Sarzana 4; Follonica B e Sarzana B 0.



Turno casalingo anche per gli Under 15 che sabato alle 15,30 ricevono la visita del Forte dei Marmi, formazione che ha finora conquistato due vittorie. I biancorossi, invece, sono ancora alla ricerca del primo successo. Gli Under 13 di Pablo Saavedra torneranno in campo domenica mattina alle 10,30 sulla pista di Viareggio. Sei punti i versiliesi, zero i grossetani targati Bora Bora che occupano l’ultima posizione della classifica in coabitazione con il Prato.

Turno di riposo invece per la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Alice nella Coppa Italia (foto di Mimmo Casaburi). Nel girone di andata i ragazzi di Alessandro Brizzi hanno conquistato una vittoria, sulla pista del Follonica B e dalla prossima settimana proveranno a migliorare il rendimento, in vista del campionato che scatta il 12 gennaio, contro il Follonica A.