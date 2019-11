Derby maremmano fra gli Juniores di Grosseto e Follonica Gavorrano. Programma e recuperi dei biancorossoblù

FOLLONICA – Derby maremmano, domani alle 14,30 al “Nilo Palazzoli” di via Michelangelo a Grosseto, fra gli Juniores nazionali dell’Us Grosseto 1912 e quelli del Follonica Gavorrano, valida per la nona giornata del girone G. Le due “cugine” sono appaiate in classifica con dodici punti, grazie ad un buon comportamento. Tutto lascia prevedere un buono spettacolo per ottenere un successo che proietterebbe nei quartieri nobili della graduatoria. “I miei ragazzi – sottolinea il mister del Follonica Gavorrano Giulio Biagetti – sentono molto questa partita, perché in fondo si tratta sempre di un derby. Ci siamo allenati con impegno, con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo».

Biagetti dovrà purtroppo fare a meno del difensore Leandro Cavallini, vittima di una distorsione nel corso della settimana. Un’assenza che va ad aggiungersi a quelle di Carpentiero e Giustarini. Il mister confida sull’arrivo di qualche giocatore dalla prima squadra per avere maggiori scelte per riuscire a mettere in difficoltà l’undici biancorosso guidato da Angeli.

Il programma della nona giornata: Aquila Montevarchi-Aglianese, Pontedera-Ghivizzano, Us Grosseto-Follonica Gavorrano, Ponsacco-Sangiovannese, San Donato Tavarnelle-Lucchese, Seravezza-Real Forte Querceta, Tuttocuoio-Fezzanese.

La classifica: Sangiovannese 16; Ghivizzano 15; San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi Fezzanese 13; Follonica Gavorrano, Grosseto 12; Ponsacco, Aglianese 10; Real Forte Querceta 9; Seravezza Pozzi, Lucchese 7; Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 10.

Impegnativa trasferta per gli Allievi 2003 del Follonica Gavorrano, di scena domenica mattina alle 10 allo stadio “Combi” di Albinia. I ragazzi di Marco Cacitti sono reduci dal pareggio interno con il Roselle e puntano ad ottenere un altro risultato positivo. Gli interprovinciali 2004 ospitano invece sabato alle 15 al Nicoletti lo Sporting Cecina. Turno casalingo, al “Baldaccheri” di Campi Alti, per le due formazioni Giovanissimi: i provinciali 2005 ricevono domenica alle 10,30 il Marina Calcio, mentre gli Interprovinciali 2006 se la vedono sabato alle 15,30 con il Roselle.

In campo nel fine settimana anche le cinque squadre della categoria Esordienti. I 2007 A sono in trasferta sul campo del Massa Valpiana, i 2007 B si confrontano sabato alle 15 con il Marina Calcio. La compagine A del 2008 è di scena sabato in via Adda a Grosseto contro l’InvictaSauro B. I 2008 B ospitano al Nicoletti domenica alle 10,30 il Massa Valpiana, mentre la squadra C scende in campo sabato alle 16,45 in via Adda contro l’InvictaSauro C.

Nella categoria Pulcini, la 2009 A è sabato a Castelnuovo Val di Cecina contro La Boracifera; la 2009 B gioca sabato alle 15,30 al Baldaccheri contro il Marina Calcio. Di scena domenica in via Adda contro l’InvictaSauro B il team 2009 C. I 2010 A si confrontano con l’InvictaSauro B domenica sul campo di via Calabria. In trasferta i gruppi 2010 B e C, rispettivamente contro Marina Calcio B e Nuova Grosseto Barbanella.

RECUPERI. Per i Pulcini 2009 B è il secondo impegno della settimana: mercoledì a Bagno di Gavorrano si sono ben comportati contro la Nuova Grosseto (1-1, 0-1, 4-0 i parziali) nel recupero della terza giornata. Mister Marco Di Fiore ha schierato: Cot, Peccianti, Salvadori, Lilas, Dorelli, Cornacchini, Bassolino, Campetiello, Pastorelli, Giovani, Gabrielli, Micheloni, Putro, Casanova.

Giovedì c’è stato anche il recupero della gara dei 2010 B di Michele Presta contro la Virtus Maremma. I biancorossoblù si sono aggiudicati i tre tempi ( 3-0, 4-0, 2-0) con una bella partita. Ottima prestazione in fase difensiva che ha permesso di tenere ancora una volta la porta inviolata: in tre gare di campionato non hanno subito neanche una rete. La formazione: Lorenzo Niccolai, Riccardo Berti, Paolo Ricci, Ettore Pallozzi, Amir Nedfahid, Samuel Senesi, Francesco Raiano, Thomas Ranieri, Tommaso Stefanini.

In questo fine settimana scendono in campo anche le tre compagini dei Primi Calci 2011 dei Leoni di Maremma. La squadra A se la vede al Nicoletti sabato alle 15,30 con il Massa Valpiana; giocano fuori domenica le altre due squadre: la B allo “Scirea” di Ribolla contro la Virtus Maremma B, la C in via Australia a Grosseto contro l’InvictaSauro.