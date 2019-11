Dalla scuola di pallamano alla serie BM, tutti gli impegni della Solari Grosseto

GROSSETO – Due rose giovanili della società Asd Solari Grosseto Handball saranno impegnate nei campionati giovanili con le formazioni Under 17 femminile e Under 19 maschile, oltre alla prima squadra che partecipa al campionato di Serie B maschile Toscana Liguria Umbria. Le competizioni sono in avvio di stagione e le squadre biancorosse sono alle prime uscite.

La serie BM, dopo la sconfitta iniziale, contro Follonica, ha ritrovato subito la concentrazione e nel secondo incontro si è imposta col Carrara, esprimendo un gioco veloce basato su contropiedi pungenti. Pur rinnovata quasi completamente, la squadra fa affidamento su un nucleo di giovani di esperienza e punta a gettare le basi per crescere partita dopo partita per dare filo da torcere a tutti gli avversari. Anche la formazione Under 19 maschile, potenzialmente ben messa, ha esordito con una sconfitta. Però si è vista una bella squadra in campo e solo la mancanza di lucidità nel finale non ha consentito di portare a casa una vittoria di prestigio. Sicuramente bisogna continuare a lavorare, ma i risultati non tarderanno a venire. Diverso invece il discorso per l’Under 17 femminile, una formazione che punta in alto ma non deve montarsi la testa. Il campionato è lungo, l’esperienza e il potenziale ci sono, bisognerà rimanere concentrati per continuare a vincere e ambire al titolo finale di campionesse regionali.

Rimanendo nel settore femminile, la società partecipa anche alla Coppa Toscana con le ragazze senior, un collettivo attivo da diversi anni sul quale la società ha puntato nel tempo, con risultati di rilievo nel beach handball, 2° posto nel Campionato Itaiano di quest’anno, e continua a puntare anche quest’anno. Sicuramente una squadra che potrà fare bene e non mancherà di dare soddisfazioni ai tifosi grossetani.

Inoltre, quest’anno la società ASD Grosseto Handball continua a promuovere una serie di iniziative innazitutto volte a favorire la pratica della Pallamano a Grosseto e al contempo contribuire al consolidamento e all’ampliamento del vivaio, base imprescindibile su cui puntare per crescere sempre di più. La scuola pallamano si è arricchita di molti elementi, frutto del lavoro svolto e che continua ad essere svolto nelle scuole, che ha dato una spinta particolare al promozionale dove in questa stagione i colori biancorossi saranno rappresentati anche da due baby formazioni nelle categorie Under 13 e Under 11, per l’appunto nelle attività promozionali. Molto entusiasmo intorno a tale settore che punta soprattutto alla pratica ludico-motoria di questa disciplina, un approccio molto gradito da tutti i bambini praticanti.

Sicuramente più che impegnativo il progetto di quest’anno ma è una sfida che il presidente Franco Miglianti ha raccolto e si è assunto in prima persona per rilanciare la pallamano a Grosseto.

I prossimi impegni potranno sicuramente dare indicazioni sul cammino che la società ha intrapreso. Sabato i senior saranno in trasferta a Castiglion Fiorentino e affronteranno l’Arezzo, ancora imbattuto dopo due gare. Domenica invece, l’Under 19 maschile giocherà la seconda di campionato in casa contro la Fiorentina Handball, notoriamente avversario di livello, e l’Under 17 femminile volerà in trasferta a Prato e affronterà il Tushe, altra pretendente al titolo regionale.