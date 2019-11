Coppa Italia, Hc Castiglione pronto a sfidare il Follonica degli ex Salvadori e Matassi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Turno casalingo per l’Hc Castiglione, valevole per la prima di ritorno del girone di qualificazione di coppa Italia di serie B. I castiglionesi di Raffaele Biancucci hanno dovuto però posticipare a domenica al Casa Mora alle 18, la sfida con il Follonica B, fanalino di coda del girone e già battuto dai biancocelesti per 6-3 all’andata al Capannino.

Un impegno però da non sottovalutare per i biancocelesti, considerando che la squadra del Golfo, oltre ai ragazzi della numerosa Under 19 azzurra, può contare sull’esperienza e il valore di due veterani ed ex del calibro di Riccardo Salvadori e Luca Matassi, in grado di fare la differenza in questa categoria. Questi i convocati dell’Hc Castiglione: Astorino e Donnini; Biasetti, Montauti, Lorenzo Perfetti, Cabiddu, Magliozzi, Biancucci, Guarguaglini. L’altra partita del girone è Follonica A-Siena, riposa il Cp Grosseto.

Sempre domenica al Casa Mora prima della sfida di serie B, alle 16 in pista la formazione Under 13 di Luigi Brunelli che incrocerà le stecche con i pari età del Cgc Viareggio, con i ragazzi maremmani che proveranno a dare continuità al successo ottenuto a Prato la scorsa settimana. Turno di riposo per la Under 17 di Biancucci. La classifica Under 13: Viareggio 12; Grosseto e Castiglione 6; Forte dei Marmi e Sarzana 4; Follonica B e Sarzana B 0.