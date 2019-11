Circolo Pattinatori contro l’ultima Pordenone, Mariotti: «Gara difficile, vietato guardare la classifica»

GROSSETO – Secondo impegno casalingo consecutivo per il Circolo Pattinatori Edilfox nella quinta giornata del campionato di serie A2 di hockey pista. I ragazzi di Massimo Mariotti, dopo aver giocato alla pari con la corazzata Modena, si confrontano domani, sabato alle 18 sulla pista di via Mercurio, con il fanalino di coda Pordenone, in un incontro che vede favoriti i biancorossi grossetani.

Gli avversari di turno nello scorso fine settimana hanno però perso di misura (2-1) il loro impegno interno contro l’Estrelas Molfetta, a dimostrazione di una crescita di rendimento che non dovrà essere sottovalutata da Gemignanii e compagni che dovranno rimanere concentrati e fornire una prestazione ai massimi livelli per poter conquistare il terzo successo di questa stagione. Mariotti ha a disposizione l’intero organico che nella precedente uscita ha divertito e riscaldato il pubblico di via Mercurio con una prestazione di alto livello. Per centrare l’obiettivo dei playoff saranno però decisive vittorie contro avversarie come il Pordenone. Per questo in settimana Mariotti ha chiesto ai ragazzi di mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese.

“Dobbiamo essere intelligenti – dice l’allenatore Massimo Mariotti – a non pensare che la classifica dice che noi abbiamo sette punti e loro zero. Sarebbe un limite grosso pensare a questo. Paradossalmente è più difficile questa che quella con il Modena. Dobbiamo dimostrare la nostra crescita mentale. Vogliamo vincere, ne abbiamo i mezzi e le possibilità”.

Questa la formazione dell’Edilfox: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli. Arbitrerà Mario Trevisan.

Il programma della quinta giornata: Edilfox Grosseto-Pordenone, Zetamec Bassano-Thiene, Cremona-Molfetta, Trissino-Montecchio Precalcino, Symbol Modena-Credit Agricole Sarzana.

La classifica: Thiene e Molfetta 9; Cremona 8; Edilfox Grosseto e Modena 7; Bassano 6; Trissino e Montecchio Precalcino 4; Sarzana e Forte dei Marmi 1; Pordenone 0.