Altro scontro diretto per l’Atlante Grosseto: trasferta contro Tenute Puccini Poggibonsi

GROSSETO – Sesta di campionato e altro scontro diretto per l’Atlante Grosseto che se la vedrà contro Tenute Puccini Poggibonsese in terra straniera. Gara sulla carta quasi ad armi pari fra due compagini gemellate in penultima piazza, con i maremmani reduci da una bella vittoria, leggermente più bravi in attacco e in difesa rispetto ai senesi, che invece hanno alle spalle una sconfitta.

Positivo l’umore in casa biancorossa dopo la goleada vincente della scorsa settimana, che ha finalmente spezzato una serie nera nonostante la costante crescita di gioco. Questi i convocati di mister Izzo: Tamberi, Pasquini, Gianneschi, Senesi G., Kaio Oliveira, Senesi D., Moccia P., Caio Da Silva, Joao De Brida, Falaschi, Moccia G. e Triches.

Arbitreranno Barillà di Sesto San Giovanni e Baldi di Chiavari; cronometrista Fantoni di Carrara. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 14,30 all’impianto di Campi Bisenzio.

Sfida esterna anche per gli Under 19, che se la vedranno con la Lastrigiana dopo il successo di misura proprio contro i coetanei della Poggibonsese.