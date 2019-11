GROSSETO – La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico – idraulico reticolo minore (fossi e torrenti) dalle mezzanotte di domani venerdì 8 novembre alle ore 23,59 dello stesso giorno.

Pioggia: dalla sera di oggi, giovedì, piogge e locali temporali sulle zone nord-occidentali e sulla costa, in estensione durante la notte a tutta la regione. I fenomeni saranno più frequenti e localmente persistenti sulla costa e sulle zone nord-occidentali nella notte e in mattinata, mentre dal pomeriggio si trasferiranno sul centro-sud della regione con conseguente miglioramento sulle zone settentrionali.

Cumulati medi attesi dalla sera di oggi e per tutta la giornata di domani. Medi fino a 40-50 mm sul nord-ovest, 30-40 mm sulla costa centrale e sulle province di Pisa, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze; fino a 15-20 mm sulle altre zone. Cumulati massimi fino a 60-90 mm sul nord-ovest e sulla costa centro-settentrionale, localmente superiori in concomitanza dei temporali più insistenti; fino a 40-60 mm sulle altre zone.

Temporali: dalla sera di oggi, giovedì, possibilità di temporali localmente persistenti sulle zone nord-occidentali e sulla costa, in estensione nella notte e in mattinata sulle zone interne centro-settentrionali. Fenomeni in trasferimento verso il centro-sud della regione nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE