Sei proiezioni di qualità: torna il cineforum della commissione per le pari opportunità

GROSSETO – Torna il cineforum della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna del Comune di Monte Argentario, anche quest’anno l’iniziativa si terrà presso il teatro della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, ad ingresso libero.

Sei film, tutti con inizio alle ore 17, per confrontarsi e riflettere su temi di particolare attualità. L’inizio è previsto per martedì 12 novembre con Pane e cioccolato di Franco Brusati. Interpretato da Nino Manfredi l’opera ha per tema l’emigrazione italiana in Svizzera.

Si prosegue con altre programmazioni: il 19 novembre quando verrà proiettato La cuoca del presidente di Christian Vincent, il 26 novembre Passione di John Turturro, il 3 dicembre con C’est la vie di Nakache e Toledano, il 10 dicembre La fine è il mio inizio di Jo Baier. Concluderà la rassegna, il 17 dicembre Interstellar di Christopher Nolano.