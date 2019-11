Sconfitta a Lucca per le Under 14 della Gea ma buona prestazione delle più giovani

GROSSETO – Sconfitta con il sorriso per la formazione Under 14 della Gea Basketball sul parquet delle Mura Spring Lucca (59-45 il finale). Il coach Luca Faragli prosegue ad alternare le “veterane” con le bimbe alla prima stagione di attività ufficiale con i risultati sperati. “Per il momento va bene così – commenta l’allenatore Faragli – Ho visto quello che volevo vedere: le bimbe nuove sono state aggressive, anche se non hanno segnato. Quando ho messo in campo le atlete più esperte siamo andati nettamente in vantaggio”.

La Gea ha vinto il primo quarto con cinque punti di scarto e si è rifatta sotto nel terzo, grazie alla buona giornata di Sofia Tanganelli (nella foto di Ilaria Franchin) e Clara Nunziatini. Nell’ultimo periodo, però, si è pensato più al futuro, alla crescita delle matricole che al risultato e Lucca ha chiuso allungando.



Under 14, Le Mura Spring Lucca-Gea Grosseto 59-45

LE MURA LUCCA: De Piano, Tanasa 8, Bargioni 2, Cinquemani, Geremei 1, Del Giungaro 10, Pellegrini 13, Maltagliati, Leporale, De Luca 16, Pizzolante 9, Giusti. All. Gemignani.

GEA GROSSETO: Tanganelli 20, Emma Camarri, Scalora, Merlini, Landi 2, Nunziatini 15, Dottorini, Diddi, Faragli 8. All. Luca Faragli.

ARBITRI: D’Alessandro e Pollastrini.

PARZIALI: 10-15, 28-23; 38-37.