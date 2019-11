MASSA MARITTIMA – Prima poche gocce, poi sempre più, un flusso continuo, come da un rubinetto rotto. dal soffitto dell’autobus la pioggia è filtrata all’interno, cadendo sui sedili e costringendo i passeggeri ad alzarsi e spostarsi o stare in piedi. Quella che si vede anche nel video è la situazione in cui sono stati costretti a viaggiare gli studenti dell’Itis Berbardino Lotti di Massa Marittima di ritorno da casa.

«Ieri era stata annunciata un’allerta meteo – raccontano i ragazzi che hanno fatto il video sul bus – il picco c’è stato alle 14, all’uscita di scuola. Arrivati sul nostro pullman della Tiemme, linea Massa Marittima-Monterotondo-Larderello, questa è la situazione che ci siamo trovati davanti».

«Nell’autobus entrava un grande quantitativo d’acqua, da più punti, anche in grande quantità, creando un forte disagio a noi che stavamo seduti nei sedili. Gli abbonamenti che paghiamo a cosa servono? I 500 euro che paghiamo ogni anno noi studenti alla Tiemme, come vengono spesi? Chi viaggia su un mezzo di trasporto dovrebbe avere la certezza di compiere un viaggio tranquillo, sicuro e all’asciutto. Chiediamo che il problema venga risolto, non solo sulla nostra tratta, ma anche sulle altre, visto che purtroppo non è la prima volta che capitano episodi del genere».