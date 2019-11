Gli animali nell’Arcipelago Toscano: cittadini a confronto con gli esperti

ISOLA DEL GIGLIO – Lunedì 11 novembre 2019 alle ore 17 nella sala polivalente dei Lombi di Isola del Giglio, gentilmente concessa dal Comune di Giglio Isola, si terrà un incontro con la cittadinanza per presentare le azioni previste dal Progetto Life 2018 “Less alien species in the Tuscan Archipelago: new actions to protect Giglio island habitats – Life Letsgo Giglio”.

Il progetto nasce dal partenariato tra Parco Nazionale Arcipelago Toscano, dipartimento di biologia dell’Università di Firenze e Nemo (Nature And Environment Management Operators), e affronterà diverse tematiche di conservazione della Natura sull’Isola del Giglio (Arcipelago Toscano), tra cui conservazione di specie e habitat di interesse europeo, gestione di specie vegetali e animali aliene, con particolare riferimento al muflone, al coniglio e ad alcune specie vegetali anche esse non autoctone oltre a misure per la cura delle pinete.

Il progetto finanziato per circa 1,2 milioni di euro ha la durata di circa 4 anni e mezzo tra la fase di predisposizione, quella di attuazione e quella del monitoraggio dei risultati.