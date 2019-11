Frontale tra due auto, cinque feriti. Due sono bambini di tre anni

MASSA MARITTIMA – Cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale. L’incidente è avvenuto sulla Sarzanese-Valdera, nel Comune di Massa Marittina, nella serata di giovedì 7 novembre.

Tra loro ci sono anche due bambini, un maschio e una femmina, entrambi di tre anni, feriti in maniera non grave, come una donna di 35 anni e un uomo di 29. Il ferito in condizioni più serie, anche lui comunque non grave, è una donna di 41 anni, trasportata all’ospedale di Grosseto, assieme ai bambini. Gli altri due sono all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e la polizia stradale per i rilievi.