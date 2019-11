Apre lo sportello unico per l’edilizia: nuovo servizio in Comune

MONTE ARGENTARIO – Dall’inizio del mese di novembre è stato attivato lo sportello unico per l’edilizia. A comunicarlo è l’assessore all’ambiente e al governo del territorio Gian Luca Gozzo. Si tratta di un nuovo servizio web messo a punto dal settore innovazione e sistemi informatici del Comune grazie al quale si potranno inoltrare le pratiche edilizie in via telematica, previa registrazione delle proprie credenziali.

Il sistema è stato testato dopodiché messo on line sul sito del Comune: resta comunque in fase sperimentale fino a fine anno, periodo durante il quale le pratiche potranno essere presentate anche con l’attuale sistema di invio tramite PEC. Dal primo gennaio 2020, il SUE rimarrà l’unico canale di inoltro.

Il nuovo metodo con il SUE, oltre a fornire la protocollazione immediata, permetterà di avere notizie sullo stato di avanzamento delle pratiche.

L’assessore invita quindi tutti i professionisti alla registrazione al servizio ed alla sua fruizione, chiede la loro collaborazione nel segnalare tramite mail (infoced@comune.monteargentario.gr.it) eventuali problematiche riscontrate nell’uso del nuovo sistema.

Il link per accedere allo Sportello Unico per l’Edilizia è facilmente raggiungibile dalla home page del sito del Comune di Monte Argentario (www.comunemonteargentario.gov.it) nella sezione “In primo piano” o tra i servizi online “Sportello del cittadino”.