Stop alla pesca dell’anguilla: sarà chiusa per tre mesi all’anno

GROSSETO – In seguito al Decreto ministeriale del 25 luglio 2019, ai fini dell’attuazione del “piano nazionale anguilla” di cui al Regolamento CE n. 1100/2007, la Regione ha stabilito il periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie “Anguilla europea” (Anguilla anguilla). Il periodo continuativo di chiusura della pesca dell’anguilla europea è stabilito dall’1 gennaio al 31 marzo di ogni anno, mentre la sua commercializzazione è permessa entro e non oltre il 20 gennaio e dopo il 31 marzo di ogni anno.

La direttiva si inserisce nell’ambito della protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio: lo stop alla pesca dell’anguilla europea è necessario per consentire la migrazione della specie verso il mare. Il periodo di chiusura è comune a tutte le regioni che effettuano il piano nazionale di gestione dell’anguilla europea.

Il documento è consultabile nella sezione “Novità” del sito internet del Comune di Grosseto.