Rubano un portafogli al centro commerciale: i ladri sono marito e moglie

GROSSETO – Hanno visto il portafogli lasciato sul bancone di un locale, un attimo di distrazione del proprietario che stava prendendo quanto acquistato, e in un batter d’occhio il portafogli non c’era più.

Il derubato, un grossetano di 68 anni, ha chiamato subito la Polizia. Le volanti sono giunte al centro commerciale Maremà, dove era avvenuto il furto, e hanno visionato le telecamere a circuito chiuso dell’area commerciale.

Gli agenti si sono subito messi alla ricerca dei due ladri, un uomo e una donna. Li hanno visti in uno dei corridoi. Ma alla vista dei poliziotti sono entrati in una gioielleria. Qui sono stati raggiunti dalla polizia. I due, in stato di agitazione, hanno infine consegnato spontaneamente le banconote (una somma ingente) che erano nel portafogli. L’uomo 61 anni, grossetano, ha detto di aver rubato il portafogli all’insaputa della moglie. Il portafogli e i soldi sono stati restituiti al legittimo proprietario. L’uomo è stato denunciato.