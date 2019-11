Piano strutturale: il Comune incontra i cittadini e le associazioni. Appuntamento in municipio

MAGLIANO IN TOSCANA – Il procedimento del nuovo Piano strutturale e di quello operativo del Comune di Magliano sta per prendere il via e l’amministrazione convoca professionisti, associazioni di categoria, cittadini e soggetti interessati ad una riunione che si terrà domani (giovedì 7 novembre) alle 11 nella sala consiliare di via XXIV maggio, all’interno del municipio di Magliano.

“Si tratta di un momento importante per dare un proprio contributo alla formazione della strumentazione urbanistica comunale – sostengono il sindaco Diego Cinelli e l’assessore all’Urbanistica Amanda Vichi -. Sono incontri che si inseriscono all’interno del procedimento, ma che diventano anche un utile strumento di confronto tra l’amministrazione ed i diretti interessati, che siano cittadini, professionisti o imprese”.

Alla riunione, oltre al sindaco Cinelli ed all’assessore Vichi, parteciperà anche l’architetto Leonardo Bartoli, responsabile del settore tecnico del comune di Magliano.