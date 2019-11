Maltempo in Maremma: pioggia e grandine in città. Giù le temperature

GROSSETO – Pioggia e grandine sulla Maremma. Dopo il temporale di questa mattina, nuovi rovesci stanno interessando in queste ore buona parte del territorio provinciale. Si raccomanda la massima prudenza in caso di spostamenti.

Nuove piogge sono attese anche per il resto della giornata e fino al tardo pomeriggio. Per conoscere tutte le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare il nostro servizio meteo a questo LINK.