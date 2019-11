Fides Montevarchi capolista spietata, caduta esterna degli Under 18 della Gea

GROSSETO – Ko esterno per la Sposta-Menti Gea Grosseto che crolla nel secondo tempo sul parquet della capolista Fides Montevarchi (80-49 il finale) nella quarta giornata del campionato Under 18 gold. Dopo un inizio promettente, con un bel testa a testa con i locali, i ragazzi di Pablo Crudeli sono stati nella scia dei valdarnesi fino all’intervallo, con un ritardo di appena 10 punti. Al rientro dagli spogliatoi è venuta fuori la fisicità e la maggior tecnica della Fides che ha messo insieme due frazioni da ventuno punti ciascuno, finendo con un +31 che è forse un po’ troppo pesante per i giovani biancorossi.



Fides Montevarchi-Sposta-Menti Grosseto 80-49

SPOSTA-MENTI: Battaglini 7, Briganti, Scarpino 5, Muntean 2, Mazzei 2, Baccheschi, Grilli, Luchi 14, Gruevski 4, Nencioni 7, Scurti 8., pts

34 Gambelli. All. Pablo Crudeli.

PARZIALI: 21-14, 38-28, 59-38, 80-49.