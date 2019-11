PAGANICO – Aggiornamento news ore 15.58: Sono tantissimi i lettori che in queste ore ci hanno chiamato per sapere se i cuccioli sono adottabili e dove si trovino. Attualmente i sette cagnolini, cinque barboncini toy, un bulldog francese e un golden retriver sono sotto sequestro, e dunque non immediatamente adottabili sino a quando il giudice non disporrà il dissequestro. In questo momento si trovano alloggiati presso il canile comunale di Grosseto.

News ore 12.49: Sette cuccioli cinque barboncini toy, un bulldog francese e un golden retriver. Bagnati, infreddoliti e affamati. Sono stati sequestrati ieri sera dalla Polizia stradale di Grosseto, distaccamento di Arcidosso, sulla strada di Paganico.

I poliziotti stavano facendo alcuni pattugliamenti quando hanno visto l’auto sospetta, una Volvo, che si dirigeva verso sud. Hanno intimato l’alt al conducente e con le torce hanno illuminato l’abitacolo. Nel bagagliaio c’era una gabbia, con all’interno dei cuccioli, oltre ad un borsone con dentro un altro cagnolino che guaiva disperato. I piccoli, di circa due mesi d’età, erano bagnati fradici senza cibo infreddoliti e con una iniziale ipotermia.

In caserma, insieme alla Polizia provinciale, gli agenti hanno scoperto che i due, 55 anni, uno di Grosseto e l’altro di Torino, pregiudicati, aveva attrezzato l’auto per effettuare meglio i trasporti illegali. Avevano anche falsificato i certificati vaccinali: dentro l’auto sono state trovate alcune fiale vuote che servivano per recuperare le fustelle, poi da applicare ai documenti per attestare le vaccinazioni mai eseguite. I cagnolini sono stati asciugati e nutriti dai poliziotti. La Polstrada sta continuando le indagini per scoprire la provenienza dei cuccioli, ha sequestrato ai due la Volvo, i cani, i libretti di vaccinazione, le fiale vuote, la gabbia e il borsone in tessuto. Un trasporto che avrebbe fruttato ai due uomini circa 10mila euro. I cuccioli, in buono stato di salute, si trovano attualmente al canile.